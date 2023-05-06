У Києві знову підвищився рівень води: влада повідомила, чи існує загроза аварійних підтоплень

У столиці знову піднявся рівень води в Дніпрі, але аварійних підтоплень не зафіксовано, зазначає Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Станом на ранок 6 травня рівень води у Дніпрі біля мосту «Метро» становить 9 308 см – за останню добу він піднявся ще на 5 см.

В КМВА наголосили, що в столиці зберігається перший (жовтий) рівень небезпеки.

«Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах міста Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС», – йдеться у повідомленні.

У КМВА кажуть, що утримується затоплення заплави до 50 сантиметрів. Залишаються підтопленими заплавні території Києва– острови в парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

За даними КМВА, промисловим об’єктам та житловим будинкам підтоплення наразі загрожує.

Експерти попереджають: 5-7 травня ще утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у низці населених пунктів у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 5 травня в Україні залишаються підтопленими 527 дворогосподарств та 82 будинки.