У Киргизстані оголосили про арешт підозрюваних у підготовці держперевороту

Комітет національної безпеки Киргизії оголосив 26 листопада про арешт 15 підозрюваних у спробі державного перевороту. Заява була зроблена за два дні до загальних виборів 28 листопада, вже четвертих у країні за трохи більш як рік.

За інформацією комітету, у змові брали участь кілька депутатів киргизького парламенту та деякі колишні високопосадовці. Імена підозрюваних спецслужба не розголошує. За повідомленням, офіс генпрокурора країни створив міжвідомчу групу з розслідування кримінальної справи.

За останні два десятиліття масові вуличні виступи у Киргизії тричі призводили до зміни керівництва країни. Приміром, так було після голосування 2020 року, коли на хвилі протестів до влади прийшов Садир Жапаров, який зараз обіймає посаду президента.

Після парламентських виборів 2020 року Жапаров організував проведення президентських виборів, а також референдум щодо змін у Конституції, які посилюють повноваження президента.

Офіційний представник Комітету держбезпеки Кумушбек Шабданов заявив, що підозрювані у змові зібрали близько тисячі осіб і готувалися до післявиборчих заворушень. Розвідка також стверджує, що під час обшуків виявлено зброю, боєприпаси та наркотики, а також документальні докази підготовки до перевороту.

Киргизька служба Радіо Свобода зʼясувала, що один із тих, кого затримали 26 листопада, – це кандидат у депутати від Партії зелених Бекназар Купешов. Нурбек Калєкеєв, який також потрапив під слідство, за інформацією місцевих медіа, не так давно критикував у соцмережах уряд у звʼязку з енергетичною кризою в країні.

Увечері 26 листопада стало відомо, що Центрвиборчком Киргизії дав згоду на притягнення трьох кандидатів у депутати від Партії зелених до кримінальної відповідальності за підозрою у підготовці до насильницького захоплення влади. Про це ЦВК на засіданні попросив слідчий Держкомітету нацбезпеки Дамір Суваналієв.

У серпні 2020 року МВС Киргизстану повідомляло про прослуховування телефонних розмов десятків політиків та їхніх родичів, цивільних активістів та правозахисників – у рамках розслідування заворушень у жовтні 2020 року. Кілька людей було заарештовано та звинувачено у спробі силового захоплення влади. Минулого місяця у звʼязку з подіями річної давнини розпочався судовий процес над колишнім міністром внутрішніх справ Курсаном Асановим.