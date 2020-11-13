Уряд Киргизстану попросив у громадян пожертв на виплату держборгу

Міністерство фінансів Киргизстану відкрило два рахунки для пожертв жителів на виплату державного боргу і покриття бюджетних витрат. Гроші на них запропоновано відправляти «кожному небайдужому громадянину, який щиро прагне зробити свій внесок у вирішення спільної проблеми». Про це повідомляє киргизька служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Перший рахунок для підтримки бюджету був відкритий ще 30 жовтня. Гроші з нього будуть спрямовані на видатки уряду. Реквізити другого, на покриття державного боргу, ще не опубліковані. Про плани запустити збір такої допомоги раніше повідомляв прем’єр-міністр Садир Жапаров, який також виконує обов’язки президента.

Мінфін стверджує, що обидва рахунки відкриті у відповідь на звернення громадян, які хотіли б надати допомогу уряду. Дефіцит бюджету за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 35 мільярдів сомів, це понад 400 мільйонів доларів. При цьому на 2020–2021 роки припадає пік виплати зовнішнього боргу.

У 2020 році на повернення кредитів буде потрібно 30 мільярдів сомів, в наступному – понад 35 мільярдів за умови, що валюта Киргизстану не продовжить знецінюватися щодо долара.