Число постраждалих під час мітингу в Бішкеку зросло майже до 700 – МОЗ Киргизстану

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану повідомило, що на даний час за медичною допомогою звернулися 686 постраждалих під час протестів, із них 521 людину після надання первинної допомоги відправили на амбулаторне лікування.

164 постраждалих із різними травмами шпиталізували, з них семеро перебувають у реанімації. Одна людина померла – це хлопець 2001 року народження.

У Бішкеку 5 жовтня відбувся мітинг проти підсумків парламентських виборів 4 жовтня. Учасники вимагали анулювання результатів голосування і проведення перевиборів.

Увечері учасники мітингу виламали ворота біля «Білого дому», будівлі, в якій працюють парламент і президент. Через кілька хвилин пролунали постріли. Силовики почали розганяти мітинг із застосуванням спецзасобів, виникли сутички.

Після півночі мітингувальники захопили «Білий дім», а також будівлі Державного комітету нацбезпеки і телерадіокомпанії КТРК.

6 жовтня президент Сооронбай Жеенбеков доручив ЦВК вивчити всі факти порушень на виборах і запропонував, в разі необхідності, анулювати результати. ЦВК вирішила анулювати підсумки виборів.