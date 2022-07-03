Кириленко повідомляє про 4 загиблих і 5 поранених жителів Донеччини за добу

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив уранці 3 липня про загиблих та поранених в області впродовж попередньої доби внаслідок російських обстрілів.

«За 2 липня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов’янську. Ще 5 людей отримали поранення, у тому числі – 2 дитини у Добропіллі», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними очільника Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 554 мирних жителі, 1442 особи були поранені (без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі).

Наразі, додав Павло Кириленко, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Напередодні голова Донецької ОВА заявив, що українська влада контролює 45% Донеччини, практично всі населені пункти обстрілюють. За його словами, упродовж останнього тижня є тенденція атак на Слов’янськ.

Вранці 3 липня у Генштабі ЗСУ, зокрема, повідомили, що на Слов’янському напрямку російські війська нині обороняються, а на Бахмутському напрямку в районі Спірного Донецької області тривають бойові дії. Крім того, українські військові зафіксували численні російські обстріли з різних видів зброї.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.