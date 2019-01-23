РАН: повідомлення про присвоєння главі РПЦ Кирилу звання почесного професора було помилкою

Члени Російської академії наук вибачилися перед главою Російської православної церкви патріархом Кирилом і головою Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) Валентиною Матвієнко за «помилкову інформацію» про присвоєння їм звання почесного професора РАН.

Вибачення з’явилися на офіційному сайті РАН.

Також сказано, що в закони, які дозволяють академікам присвоювати почесні звання видатним діячам культури і науки, можуть внести зміни.

18 січня стало відомо, що Кирилові дали звання почесного професора РАН як «великому популяризаторові науки».

21 січня президія РАН тимчасово відмовилася від ідеї присвоїти патріарху Кирилу звання почесного професора РАН. Урочиста церемонія мала відбутися 22 січня.

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