Патріарх РПЦ Кирило отримав звання почесного професора РАН за «популяризацію науки»

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило отримав звання почесного процесора Російської академії наук, повідомляють російські ЗМІ.
У прес-службі РАН патріарха назвали «великим популяризатором науки», уточнює онлайн-видання «Інтерфакс».
Як заявила прес-секретарка Академії наук Світлана Попова, патріарх був другом фізика Сергія Капіци й математика, колишнього голови РАН Юрія Осипова.
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Звання почесного професора також планують вручити голові Раді Федерації Федеральних зборів Росії Валентині Матвієнко.
В Україні патріарх Кирило відомий зокрема тим, що засудив створення української помісної церкви. Коментуючи російську агресію проти України ще в 2015 році, він назвав українців «затьмареними націоналізмом людьми», а самі бойові дії – наслідком «поділу церкви».
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