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У Китаї розбився пасажирський Boeing, на борту перебували 133 людини

Літак, який зазнав катастрофи, під час перебування в аеропорту Бангкока, архівне фото

Пасажирський літак Boeing-737 авіакомпанії China Eastern Airlines розбився 21 березня на півдні Китаю зі 133 пасажирами та членами екіпажу на борту, повідомило Центральне телебачення країни.

За попередньою інформацією, літак врізався в гору. На місці катастрофи розпочалася пожежа, туди виїхали рятувальники.

Борт здійснював рейс із Куньміна до Гуанчжоу. За даними порталу Flightradar24, літак зник з екранів радарів приблизно через годину після початку польоту, близько 8:20 за київським часом.

Лайнеру було близько 7 років, авіакомпанія China Eastern Airlines була його першим власником. До цієї катастрофи в жодні серйозні події літак не потрапляв.

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