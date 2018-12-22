Китай загрожує США більше, ніж Росія – американська контррозвідка

З точки зору загрози національній безпеці та інтересам США, Китай далеко випереджає будь-які інші країни. Про це в інтерв'ю BBC повідомив директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Білл Іваніна.

Іваніна наголосив, що загроза, яку становить для США Росія, «тьмяніє у порівнянні із загрозою з боку Китаю».

«Це не лише питання того, що відбувається всередині США. Китай є загрозою з точки зору безпеки економіки, з точки зору військових відносин та на глобальному рівні. Достатньо поглянути на стратегічну мету Китаю, а саме – стати глобальною наддержавою у геополітичному, військовому та економічному сенсах. Вони використовують усі доступні методи для досягнення цієї мети. Це глобальна проблема, а не лише проблема США», – зазначив Іваніна.

Голова контррозвідки наголосив, що лише за останні місяці Мін'юст США висунув звинувачення 20-ом юридичним та фізичним особам з Китаю. За словами Іваніни, у майбутньому США висунуть офіційні звинувачення проти інших осіб, пов'язаних зі шпигунством в інтересах Китаю.

Він також звернув увагу на діяльність китайських шпигунів в американських університетах та на підприємствах стратегічного значення.

За інформацією американського видання The Washington Post, Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір звинуватити Китай в економічному шпигунстві і хакерських атаках. Очікується, що кілька американських відомств оприлюднять свої дані з цього питання.

У жовтні США звинуватили китайську розвідку в спробі викрасти у західних компаній технології, використовувані в комерційній авіації. Газета Financial Times писала, що китайські вчені, що працюють у західних університетах, ведуть збір інформації на користь армії КНР.

До цього віце-президент Майк Пенс виступив з доповіддю про стратегічну загрозу з боку Китаю, звинувативши його у військовому і комерційному шпигунстві. У Пекіні звинувачення США відкидають.