WP: Китай прискорив модернізацію секретних об’єктів ядерної програми

Китай активно модернізує безліч секретних об’єктів, пов’язаних з виробництвом компонентів ядерних боєголовок. Про це пише The Washington Post із посиланням на супутникові знімки, проаналізували експертами.

За даними видання, роботи ведуться на тлі зусиль Пекіна щодо створення можливостей для більш швидкої відповіді на потенційну атаку і свідчать про оновлення ключових елементів ядерної інфраструктури, які раніше залишалися поза увагою аналітиків.

Аналіз знімків проводили фахівці віденської організації Open Nuclear Network та лондонського центру VERTIC, зіставляючи зображення з розсекреченими документами, науковими публікаціями та даними про пересування військової техніки. На фотографіях зафіксовано щонайменше шість об’єктів, що беруть участь у виробництві боєголовок.

Найбільш активна фаза розширення, зазначає The Washington Post, розпочалася у 2021 році. Зокрема, масштабна модернізація за останні п’ять років торкнулася підприємства у гірському районі провінції Сичуань, яке аналітики пов’язують із виробництвом плутонієвих сердечників. Там розширили територію, що охороняється, оновили будівлі і розгорнули нові будівельні майданчики.

Аналогічні роботи ведуться і на іншому об’єкті в Сичуані, ймовірно, пов’язаному з виробництвом вибухових компонентів для ініціювання ядерних реакцій – з 2021 року там будується захисна стіна і, можливо, нове сховище.

Крім того, у повіті Цзитун у 2024 році було завершено об’єкт площею близько 40 тисяч квадратних метрів, який може використовуватись для збирання та підготовки компонентів боєголовок.

Експерти вважають, що у найближчій перспективі ядерний арсенал Китаю навряд чи зрівняється з американським, але майже повсюдні зміни в ядерній програмі вказують на підготовку до тривалих перегонів озброєнь.

Раніше агентство Reuters з посиланням на конфіденційну доповідь Пентагону повідомляло, що Китай може збільшити кількість боєголовок до тисячі до 2030 року і прискорює військові приготування на тлі можливого конфлікту навколо Тайваню.