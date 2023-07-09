«Знищено вісім автівок»: Кличко назвав причину пожежі на АЗС

У столиці 9 липня внаслідок пожежі було знищено вщент автозаправну станцію в Дніпровському районі, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто», – написав він.
Кличко додав, що трьох постраждалих осіб із опіками різного ступеню госпіталізували медики.
У Києві спалахнула пожежа на АЗС, внаслідок якої постраждало троє людей повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Дніпровському районі», – повідомив мер.
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