Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У центрі Києва невідомі напали з ножем на військовослужбовця – поліція

У центрі столиці невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітини, йдеться в повідомленні поліції Києва.

У центрі столиці невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітини, йдеться в повідомленні поліції Києва.

За інформацією відомства, подія сталась ввечері 19 жовтня. Близько 22:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській знайдено військовослужбовця із ножовим пораненням.

«Попередньо встановлено, що військовий проходив територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення. До пошуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції», – кажуть правоохоронці.

Відомо, що поліціянти наразі проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження й опитують імовірних свідків.

«За ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України розпочате кримінальне провадження. Стаття передбачає до восьми років позбавлення волі», – підсумували правоохоронці.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG