Поліція розслідує обрушення Дегтярівського мосту в Києві

Поліція відкрила досудове розслідування за фактом обрушення конструкцій шляхопроводу по Дегтярівській вулиці в Києві – про це повідомила Київська міська прокуратура 2 жовтня.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про «порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки».

«30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок. Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок події ніхто не постраждав. За даними слідства, реконструкцію проводила компанія «Росдорстрой» на замовлення комунальної корпорації «Київавтодор».

«На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт – комунальної корпорації «Київавтодор». В межах провадження будуть призначені експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій», – додає відомство.

Крім того, компанія «Росдорстрой» також фігурує в провадженні за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на ремонт доріг та шляхопроводів у Києві. Правооохоронці підозрюють її в завищенні вартості та неякісних роботах.

Київська міська державна адміністрація повідомила 30 вересня, що на вулиці Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу обвалилися балки. КМДА поклала відповідальність за проведення робіт на підрядника.

Компанія «Росдорстрой» наразі не коментувала подію.