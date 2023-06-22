У Києві в багатоповерхівці, де стався вибух, ще можуть бути люди – КМВА

У 16-поверховому житловому будинку в Києві, де стався вибух, ще можуть бути люди, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«О 09:30 рятувальники отримали інформацію, що в будинку ймовірно можуть ще залишитися мешканці. О 10:00 евакуйовано жінку. Їй надається перша медична допомога», – написав Попко у телеграмі.



За даними ДСНС, станом на 10:00 внаслідок вибуху загинули 2 людини, ще 5 постраждали. Врятовано 18 людей.



Наразі рятувальники проводять демонтаж пошкоджених конструкцій за допомогою автокранів.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вибуху в житловому будинку, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 270 КК України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки).



«У житловому будинку триває евакуація, у зруйнованій частині спеціалісти проводять розбір завалів. Встановлюється кількість людей, які можуть знаходитись під завалами», – додали в Офісі генпрокурора.

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вибух, спричинений, за попередніми даними, витоком газу, стався о 3:45 в Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка на сьомому поверсі «з подальшим руйнуванням конструкцій». У КМВА повідомляли, що, за попередньою інформацією, внаслідок вибуху в 16-поверхівці зруйновані чотири та пошкоджені шість квартир.