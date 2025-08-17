У КМВА назвали причину вибухів і пострілів, які вдень лунали в центрі Києва

У центрі Києві вдень 17 серпня лунали звуки вибухів і пострілів, які пов’язані зі зйомками фільму, йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру», – пояснили в КМВА.

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей.

«Мова йде про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт», – пояснили в КМВА.