Суд заборонив стягувати плату за паркування у Києві через завищені тарифи – АМКУ

У Києві на паркінгах комунального підприємства «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинили оплату за паркування. Наразі послуга є безкоштовною через судовий процес щодо встановлення тарифів, повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій Хмельницький.

«Апеляційний адміністративний суд підтвердив, що розпорядження Київської міської військової адміністрації від 07.11.2022 №735 про встановлення тарифів 35 гривень за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно) КП «Київтранспарксервіс» ​на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються підприємством, – незаконні», – наголосив він.

Хмельницький додав, що 13 жовтня 2023 року колегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – завищені. Тоді комітет наклав штраф у 6,6 мільйонів гривень на підприємство за повторні порушення конкурентного законодавства.

«Колегія визнала, що КП «Київтранспарксервіс», яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці аж в 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення «легітимізувала», – наголосили в АМКУ.

Раніше антимонопольний комітет уже штрафували підприємство на 3,3 мільйона гривень та зобов’язали комунальників та КМВА переглянути тарифи.

На офіційному сайті «Київтранспарксервіс» немає коментарів щодо судового рішення. Втім у додатку «Київ цифровий» при спробі оплатити паркування, зазначено, що паркування є безкоштовним.