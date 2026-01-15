Латвія заявляє про докази того, що білоруські силовики скеровують мігрантів до кордону

Наявна у латвійських військових та прикордонників інформація, а також окремі зафіксовані випадки підтверджують «участь правоохоронних та військових структур Білорусі у відправленні нелегальних мігрантів до латвійського кордону», повідомляє агентство LETA з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

У матеріалах зазначено, що «виявлено випадки, які свідчать про скоординовані дії, зокрема про перевезення мігрантів білоруським військовим транспортом та участь посадових осіб в організації спроб перетину кордону».

«Під час заходів безпеки кордону у одного із затриманих під час нелегального перетину кордону було виявлено документи та засоби зв’язку, що належать білоруському військовослужбовцю. Під час перевірки встановлено, що зазначені матеріали належать бійцю розвідувального батальйону 19-го гвардійського механізованого району. Серед документів була внутрішня документація військової частини, зокрема записи про видані матеріально-технічні засоби», – інформують у Ризі.

Стверджується, що мобільні пристрої затриманих іноземців містили фото, на яких «зображені посадові особи білоруської прикордонної служби разом із нелегальними мігрантами, зокрема в транспортних засобах військового типу».

«Були випадки, коли представники білоруських прикордонних структур брали участь у доставці іммігрантів до місць, звідки їх направляють для перетину державного кордону Латвії», – йдеться у тексті.

Крім того, за даними латвійських військових, «виявлено випадки, які свідчать про використання нелегальних мігрантів для збирання інформації та інших елементів гібридних загроз».





Як повідомляло видання Pozirk, у 2025 році у Латвії зафіксовано понад 12 тисяч спроб незаконного проникнення мігрантів із білоруської території. «Піковим» роком став 2023-й, коли на латвійській ділянці білоруського кордону було трохи менш як 13,9 тисячі таких спроб, у 2024 році їх кількість скоротилася до 5,3 тисячі.

У 2026 році в Латвії ще не фіксувалося випадків порушення кордону з боку Білорусі.

Латвійська влада неодноразово продовжувала посилений режим безпеки, запроваджений на кордоні з Білоруссю через нелегальну міграцію.

29 грудня керівник Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс заявив, що нелегальна міграція на кордоні з Білоруссю має «неприродне походження», тому зміни до режиму безпеки можливі лише за умови, що Мінськ «вирішить припинити цей тиск».

Міграційна криза на кордоні між Білоруссю та країнами ЄС триває з весни 2021 року. Влада сусідніх європейських країн вважає її «гібридною атакою», організованою режимами в Мінську та Москві.