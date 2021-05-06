Латвія офіційно визнала і засудила геноцид вірмен в Османській імперії в 1915–1923 роках. За це рішення проголосували 58 зі 100 депутатів Сейму, повідомив посол Вірменії в Латвії Тигран Мкртчян, який завершує свою дипломатичну місію в країнах Балтії, передає вірменська служба Радіо Свобода.

За словами посла, це результат напруженої роботи впродовж останніх років, коли був використаний практично весь арсенал дипломатії.

Мкртчян зазначив, що ще 24 квітня 2020 року дві сили в парламенті Латвії, члени владної коаліції, виступили із заявами, що засуджують геноцид вірмен.

Декларацію підготували 40 депутатів Сейму з ініціативи депутата від Нової консервативної партії Юріса Юрашса. Сейм закликав міжнародну спільноту «оцінити ці історичні події та подивитися в майбутнє».

«Майбутнє, в якому дотримуватимуться права людини і кожний може бути вільним і захищеним», – ідеться в заяві Сейму.

МЗС Туреччини засудило рішення парламенту Латвії, назвавши документ «нікчемною спробою переписати історію з політичних мотивів».

Геноцид вірмен визнали близько трьох десятків держав і кілька міжнародних організацій. Наприкінці квітня масові вбивства і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році визнав геноцидом президент США Джо Байден. Це додало напруженості через реакцію Туреччини та Азербайджану. Повідомлення від імені президента США розмістили на сайті Білого дому в день, коли Вірменія згадувала жертв трагедії.