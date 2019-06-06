Лавров: влада в Києві говорить, що душитиме росіян

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що його країна зацікавлена, щоб «Україна була успішною державою з народним господарством, яке розвивається». Про це очільник російської дипломатії заявив в інтерв’ю РБК перед початком 6 червня економічного форуму в Санкт-Петербурзі.

«Але влада в Києві говорить, що вона душитиме росіян, причому не просто говорить, а ухввалює закони - про освіту, про українську як державну мову, скасовує законодавчі акти, які забезпечували права російськомовних та інших національних меншин… Серія законів, яка, мабуть, з розрахунку Порошенко, повинна загнати нову адміністрацію в Києві в кут і не випускати її з антиросійського полону», – сказав Лавров.

Він заявив, що в Україні живуть «мільйони наших співвітчизників». «Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи рішення, оформлене указом президента», – наголосив Лавров, маючи на увазі рішення російського лідера Володимира Путіна про спрощений механізм надання громадянства Росії жителям окупованих територій українського Донбасу.

Також, за словами Лаврова, переговорів лідерів України, Росії, Німеччини та Франції у «нормандському форматі» з нуля не буде, для їхнього відновлення потрібно оформити попередні домовленості документально.

«Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку мінських домовленостей і в цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, чи відновлювати переговори з Росією», – сказав Лавров.

Адміністрація президента України Володимира Зеленського розглядає винесення на референдум питання про мирні угоди з Росією, заявив 21 травня голова АП Андрій Богдан.

«Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення, чи підходять ті чи інші домовленості», – сказав Богдан.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт між Україною та підтримуваними Росією бойовиками, унаслідок якого, за даними ООН на кінець 2018 року, загинули близько 13 тисяч людей.

П'ять років тому, 6 червня 2014 року, на відзначення 70-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії були запрошені президенти України Петро Порошенко та Росії Володимир Путін. Неформальні домовленості, досягнуті тоді між лідерами Франції, Німеччини, України та Росії, поклали початок діалогу з мирного врегулювання на Донбасі, відомому як «нормандський формат». Нині цей діалог призупинений.