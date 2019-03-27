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27 Березень 2019, Київ 23:32
Новини | Політика

«Детектор медіа» назвав лідерів чорного піару та замовності перед виборами

Телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів – аналітики

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Телеканал «1+1» серед загальнонаціональних електронних ЗМІ є лідером у поширенні маніпулятивних матеріалів, повідомила 27 березня громадська організація «Детектор медіа» за результатами свого моніторингу.

За даними аналізу, «1+1» «посилено намагається дискредитувати Петра Порошенка». «Чорний піар тут трапляється як у новинах, так і в програмах «розслідувань» «Гроші» та «Українські сенсації», де компромат зазвичай не підтверджують доказами та не балансують іншою стороною», – ідеться в повідомленні.

«З-поміж інформаційних каналів нищівною незбалансованою критикою та чорним піаром проти конкурентів Петра Порошенка вирізняється «Прямий канал». Тут чорний піар зосереджений в авторських ток-шоу. В них незбалансований склад гостей, ведучі дають критичні оцінки опонентам Порошенка тощо», – вказують аналітики.

За результатами цього ж моніторингу «Детектор медіа» вказує, що Петро Порошенко і Юлія Тимошенко лідирують за кількістю згадок у новинах загальнонаціональних телеканалів, а також за кількістю матеріалів з ознаками замовності.

Громадська організація «Детектор медіа» оприлюднила свої висновки після аналізу новин телеканалів «Україна», «Інтер», «1+1», ICTV, СТБ, 5 канал, «UA: Перший» і «112 Україна» в період із 1 лютого до 15 березня.

Перший тур президентських виборів в Україні відбудеться 31 березня.

Зліва направо: президент Європейської ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі, 20 березня 2019 року
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