Ліга Європи: у матчі з «Динамо» зіграє основний голкіпер «Брюгге». Його COVID-тест виявився негативним

Повторний тест на коронавірусну інфекцію в основного голкіпера «Брюгге» Сімона Міньйоле виявився негативним, повідомив 25 лютого офіційний твітер-акаунт бельгійського футбольного клубу.

Натомість діагноз COVID-19 повторно підтвердився у 19-річного півзахисника команди Шарля де Кетеларе, тож він не зможе зіграти з київським «Динамо».

Київське «Динамо» та донецький «Шахтар» 25 лютого проведуть матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і спробують пройти до наступного раунду турніру.

Донецька команда прийме на НСК «Олімпійський» у Києві ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва. Гра розпочнеться о 19:55. Перша зустріч між командами завершилася перемогою «Шахтаря» з рахунком 2:0.

Київське «Динамо» зустрінеться в Бельгії з місцевим «Брюгге». Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Минулого тижня команди зіграли внічию 1:1.