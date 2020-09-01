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01 вересня 2020, Київ 17:05
Новини | Спорт

Футбол: «Десна» може зустрітися з німецьким «Вольфсбургом» у кваліфікації Ліги Європи

Минулого євросезону українські клуби двічі зустрічалися з «Вольфбургом»

Чернігівська «Десна» може зустрітися з німецьким «Вольфсбургом» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня. Для цього німецький клуб має обіграти албанський «Кукес».

Минулого євросезону українські клуби двічі зустрічалися з «Вольфбургом». Німці двічі обіграли «Олександрію» у групі Ліги Європи, але поступилися донецькому «Шахтарю» в 1/8 фіналу турніру (5:1 за сумою двох матчів).

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Останній єврокубковий матч цього сезону в Києві відбувся без глядачів та з підвищеними заходами безпеки. Як це відбувалося в чаші стадіону?

«Колос» із Ковалівки Київської області, якщо обіграє грецький «Аріс», у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з хорватською «Рієкою».

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