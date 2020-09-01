Футбол: «Десна» може зустрітися з німецьким «Вольфсбургом» у кваліфікації Ліги Європи

Чернігівська «Десна» може зустрітися з німецьким «Вольфсбургом» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня. Для цього німецький клуб має обіграти албанський «Кукес».

Минулого євросезону українські клуби двічі зустрічалися з «Вольфбургом». Німці двічі обіграли «Олександрію» у групі Ліги Європи, але поступилися донецькому «Шахтарю» в 1/8 фіналу турніру (5:1 за сумою двох матчів).

«Колос» із Ковалівки Київської області, якщо обіграє грецький «Аріс», у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з хорватською «Рієкою».