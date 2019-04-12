Футбол: «Арсенал» та «Челсі» здобули перемоги в перших матчах 1/4 фіналу Ліги Європи

Англійські клуби «Арсенал» та «Челсі» здобули перемоги в перших матчах 1/4 фіналу Ліги Європи.

«Арсенал» на домашньому стадіоні переміг італійський «Наполі» з рахунком 2:0. «Челсі», зі свого боку», обіграв на виїзді чеську «Славію» з Праги (0:1).

В інших матчах чвертьфіналу португальська «Бенфіка» здолала німецький «Айнтрахт» (4:2), а «Вільярреал» поступився на своєму полі іспанській «Валенсії» (1:3).

Матчі-відповіді відбудуться 18 квітня. Фінал турніру прийме «Олімпійський стадіон» в азербайджанському Баку 29 травня.

Україну в плей-оф Ліги Європи представляли «Динамо» та «Шахтар». Донеччани програли «Айнтрахту» в 1/16 фіналу, а «Динамо» поступилося «Челсі» на стадії 1/8 фіналу.