Очільник МОН Лісовий каже, що відмовився від наукового ступеня

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що добровільно відмовився від наукового ступеня.

У повідомленні у фейсбуці 30 травня він написав, що уряд України затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня: «Такої можливості раніше не існувало, тепер є».

«В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці», – написав міністр.

«На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся», – додав він.

Міністр також анонсував ухвалення нового закону, який, за його словами, має стати «наступним кроком у становленні нової культури академічної доброчесності». За його словами, документ зараз допрацьовують.

Лісовий у березні заявляв, що подав до уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і, відповідно, від усіх надбавок.

21 березня Верховна Рада призначила директора Малої академії наук, військовослужбовця Оксена Лісового міністром освіти і науки замість Сергія Шкарлета, який обіймав цю посаду з 17 грудня 2020 року.

На тлі загалом схвальних відгуків про голову Малої академіки наук Оксена Лісового як нового міністра освіти і науки у мережі почали з’являтися пропозиції, що і його треба перевірити на предмет плагіату в наукових роботах. Лісовий у 2012 році захистив кандидатську дисертацію з філософських наук на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості».

Лісовий у березні заявив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

У попередника Лісового, Сергія Шкарлета, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти виявило плагіат у чотирьох роботах. Сам Шкарлет звинувачення відкидав і неодноразово заявляв, що плагіату в його роботах немає. Попри такі звинувачення, він продовжував залишатися на посаді.