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Новини | Події

У Повітряних силах ЗСУ кажуть про знищення ще одного російського літака

Російський літак Міг 29. Фото ілюстративне
Російський літак Міг 29. Фото ілюстративне

Повітряні сили Збройних сил України знищили ще один російський літак, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні!», – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментує.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про знищення російського винищувача Міг-29 в окупованому Росією Криму. За даними розвідки, у ніч на 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР атакували аеродром «Бельбек» – внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні ГУР.


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