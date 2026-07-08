У Повітряних силах ЗСУ кажуть про знищення ще одного російського літака

Повітряні сили Збройних сил України знищили ще один російський літак, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні!», – зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментує.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони заявило про знищення російського винищувача Міг-29 в окупованому Росією Криму. За даними розвідки, у ніч на 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР атакували аеродром «Бельбек» – внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні ГУР.



