Бойовики «ЛНР» вербували засуджених, перш ніж передати їх з окупованих територій – СБУ

Бойовики підтримуваного Росією незаконного збройного угруповання «ЛНР» схиляли до співпраці ув’язнених, які відбували покарання на окупованій території, перш ніж передати їх до підконтрольних уряду пенітенціарних установ, повідомляє Служба безпеки України.

Згідно з повідомленням, серед в’язнів, яких вивезли з окупованого Луганська у грудні 2018 року, виявилося троє завербованих так званим «ЛНР». За даними правоохоронців, їх змусили підписати зобов’язання про негласну співпрацю погрозами і психологічним тиском.

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«За задумом бойовиків, ув’язнені після відбуття покарання повинні були збирати для «МГБ ЛНР» інформацію щодо місць дислокації, склад та переміщення українських військових підрозділів. У разі відмови терористи погрожували насильством, позбавленням побачень із рідними та блокування переміщення на контрольовану українською владою територію», – повідомляють у спецслужбі.

Як стверджують у СБУ, засуджені розповіли про обставини вербування, наразі правоохоронці перевіряють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

27 грудня Служба безпеки повідомляла про викриття агентурної мережі в Миколаївській області.