Ломаченко переміг Ортіса за рішенням суддів

Український боксер Василь Ломаченко переміг американця Джемейна Ортіса в ніч проти 30 жовтня. Поєдинок тривав 12 раундів і відбувався на арені в Madison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Поєдинок завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця – 115:113, 116:112, 117:111.

Тепер Ломаченко може зустрітися з американцем Девіном Хейні у бою за всі чемпіонські пояси легкої ваги та звання абсолютного чемпіона світу.

Тепер 34-річний Ломаченко має 17 перемог (11 – нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, доки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

26-річний Ортіс – 16 перемог (8 – нокаутом), одна нічия та одна поразка.

Василь Ломаченко у лютому цього року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, став на захист України від російської армії, долучившись до лав тероборони.