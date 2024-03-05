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Кінорежисер Лопатьонок пропонував авторитарним лідерам створити фільми, які «відбілюють репутацію» – розслідування

Інтерв’ю американського режисера Олівера Стоуна (праворуч) із президентом Росії Володимиром Путіним. Москва, 19 липня 2019 року
Інтерв’ю американського режисера Олівера Стоуна (праворуч) із президентом Росії Володимиром Путіним. Москва, 19 липня 2019 року

Прокремлівський американський режисер українського походження Ігорь Лопатьонок планував створити фільми за участю американського продюсера Олівера Стоуна, які «відбілюють репутацію» білоруському авторитарному лідеру Олександру Лукашенку, президентові Азербайджану Ільгаму Алієву і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Лопатьонок також планував зняти серіал про «роль Росії» у Другій світовій війні. Про це йдеться у розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і казахстанського медіа «Влада».

«OCCRP і «Влада» отримали численні документи, які розкривають, що він (Лопатьонок – ред.) планував зняти низку документальних картин, що відбілюють автократів на чолі Білорусі, Азербайджану та ще кількох країн. Режисер обіцяв, що щонайменше у двох фільмах інтерв’юером виступить Олівер Стоун», – йдеться у розслідуванні.

Зазначено, що журналісти отримали листування команди Лопатьонка, в якому американський режисер Олівер Стоун «погодився взяти участь» у фільмі про Лукашенка. Однак «його плани змінилися» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У презентації до фільму йшлося про те, що стрічка «покаже широкій аудиторії драматичну історію сучасної Білорусі та її лідера» у момент, коли «увага всього світу була зосереджена» на країні. Ймовірно, йдеться про протести в країні у 2020 році.

Вказано, що режисер також планував проєкт під назвою «Війна» про події Другої світової.

«Режисер пропонував розповісти про російський героїзм на Східному фронті під час Другої світової війни – цю тему обожнює Путін… Судячи з презентації, мета фільму полягала у передачі «правди» про роль Росії у війні світовому глядачеві, уникаючи при цьому появи будь-яких офіційних зв’язків із країною», – йдеться у статті.

Розслідувачі зазначили, що жоден із проєктів так і не був реалізований. Автори повідомили, що режисер «відмовився відповідати на запитання щодо фінансування попередніх фільмів або картин, що зірвалися, за участю Стоуна».

Ігорь Лопатьонок у 2008 році емігрував до США, де займався кіновиробництвом. У своїх соціальних мережах режисер відкрито висловлює прокремлівські погляди. Автори розслідування вказали, що він часто і з’являється в російському державному медіа Sputnik.

У 2019 році Ігорь Лопатьонок презентував стрічку за продюсерства Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». У ній Стоун бере інтерв’ю в підозрюваного у державній зраді українського політика Віктором Медведчука про історію України після революції 2014 року. Українська прем’єра планувалася на забороненому сьогодні в Україні каналі «112 Україна». Показ був скасований через протести.

У 2017 році Олівер Стоун зняв міні-серіал про президента Росії Володимира Путіна під назвою «Інтерв’ю з Путіним». У 2014 році Стоун інтерв’ював колишнього президента Віктора Януковича, який утік із України. Цей фільм показали у Росії у третю річницю подій Революції гідності: Янукович у ньому стверджував, що «Євромайдан організували США».

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