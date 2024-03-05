Кінорежисер Лопатьонок пропонував авторитарним лідерам створити фільми, які «відбілюють репутацію» – розслідування

Прокремлівський американський режисер українського походження Ігорь Лопатьонок планував створити фільми за участю американського продюсера Олівера Стоуна, які «відбілюють репутацію» білоруському авторитарному лідеру Олександру Лукашенку, президентові Азербайджану Ільгаму Алієву і президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Лопатьонок також планував зняти серіал про «роль Росії» у Другій світовій війні. Про це йдеться у розслідуванні Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) і казахстанського медіа «Влада».

«OCCRP і «Влада» отримали численні документи, які розкривають, що він (Лопатьонок – ред.) планував зняти низку документальних картин, що відбілюють автократів на чолі Білорусі, Азербайджану та ще кількох країн. Режисер обіцяв, що щонайменше у двох фільмах інтерв’юером виступить Олівер Стоун», – йдеться у розслідуванні.

Зазначено, що журналісти отримали листування команди Лопатьонка, в якому американський режисер Олівер Стоун «погодився взяти участь» у фільмі про Лукашенка. Однак «його плани змінилися» після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У презентації до фільму йшлося про те, що стрічка «покаже широкій аудиторії драматичну історію сучасної Білорусі та її лідера» у момент, коли «увага всього світу була зосереджена» на країні. Ймовірно, йдеться про протести в країні у 2020 році.

Вказано, що режисер також планував проєкт під назвою «Війна» про події Другої світової.

«Режисер пропонував розповісти про російський героїзм на Східному фронті під час Другої світової війни – цю тему обожнює Путін… Судячи з презентації, мета фільму полягала у передачі «правди» про роль Росії у війні світовому глядачеві, уникаючи при цьому появи будь-яких офіційних зв’язків із країною», – йдеться у статті.

Розслідувачі зазначили, що жоден із проєктів так і не був реалізований. Автори повідомили, що режисер «відмовився відповідати на запитання щодо фінансування попередніх фільмів або картин, що зірвалися, за участю Стоуна».

Ігорь Лопатьонок у 2008 році емігрував до США, де займався кіновиробництвом. У своїх соціальних мережах режисер відкрито висловлює прокремлівські погляди. Автори розслідування вказали, що він часто і з’являється в російському державному медіа Sputnik.

У 2019 році Ігорь Лопатьонок презентував стрічку за продюсерства Олівера Стоуна «Нерозказана історія України». У ній Стоун бере інтерв’ю в підозрюваного у державній зраді українського політика Віктором Медведчука про історію України після революції 2014 року. Українська прем’єра планувалася на забороненому сьогодні в Україні каналі «112 Україна». Показ був скасований через протести.

У 2017 році Олівер Стоун зняв міні-серіал про президента Росії Володимира Путіна під назвою «Інтерв’ю з Путіним». У 2014 році Стоун інтерв’ював колишнього президента Віктора Януковича, який утік із України. Цей фільм показали у Росії у третю річницю подій Революції гідності: Янукович у ньому стверджував, що «Євромайдан організували США».