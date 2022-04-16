Мер Лозової просить містян терміново евакуюватися

Голова Лозової Харківської області Сергій Зеленський закликав жителів міста терміново евакуюватися через зростання загроз ракетних обстрілів. Спершу він розмістив коротке текстове повідомлення в соціальних мережах, але після припущень про злам сторінок записав відеоролик, у якому закликав виїхати з Лозової поїздом або автобусами.

«Я вам уже нагадував упродовж 10 днів, що є відповідні загрози. На сьогоднішній день наземної загрози немає, але є ймовірність зростання ракетних обстрілів нашого міста, а також бомбардувань. Тому не панікуйте, поставлений буде (в графік) поїзд Лозова – Хмельницький пів на шосту вечора, а також евакуаційні автобуси, які відбудуть до міста Павлоград (Дніпропетровської області), там нас зустрінуть. Тому хто бажає – виїжджайте», – сказав мер Зеленський, завершивши звернення словами «Лозова – це Україна. Слава Україні!»

Лозова – великий залізничний вузол у Харківській області на шляху з Донбасу до центру України. До війни населення міста складало до 70 тисяч людей.