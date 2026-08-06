Очільник «Укрзалізниці» заявив про удар по вагону біля вокзалу Лозової

Очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив про удар по вагону біля залізничного вокзалу Лозової на Харківщині.

«Приліт у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо: 2 загиблих та 3 поранених. Наші залізничники. На цьому практично прифронтовому вокзалі два укриття, ще додали третє. Всі деталі згодом», – написав він у фейсбуці.

«Укрзалізниця» додала, що внаслідок удару по станції Лозова, за попередньою інформацією, є загиблі та поранені залізничники. Пошкоджено будівлю вокзалу, контактну мережу та рухомий склад.

Наразі рух поїздів до станції Лозова та зі станції Лозова тимчасово призупинено.

Раніше обласна влада повідомила про російський удар по залізничній станції в Лозовій на Харківщині. За даними ОВА, загинули дві людини, ще вісім – постраждали.

Сили РФ неодноразово атакували залізничну інфраструктуру Харківщини, зокрема, у червні через російські удари БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви.

Минулого року російські військові вдарили по місту Лозова. Внаслідок цієї атаки була ушкоджена залізнична інфраструктура. Тоді загинула людина, ще 10 зазнали поранень.

Лозова є вузловою станцією, вона розташована на межі Південної, Придніпровської та Донецької залізниць.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.