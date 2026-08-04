967 цивільних людей загинули в Україні від ударів російських FPV-дронів із 2022 року – генпрокурор

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 16 тисяч кримінальних проваджень через атаки дронів малого радіуса дії по цивільних. Найбільше таких злочинів – на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині й Сумщині, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, внаслідок таких атак постраждали майже сім тисяч людей, серед них – 179 дітей; 967 людей загинули, в тому числі 10 дітей.

«У 2022-2023 роках зафіксовано 187 таких злочинів. У 2024-му їх кількість зросла у 14 разів – до 2 685. У 2025-му – ще майже втричі, до 7 787. Це не випадковість і не «побічний ефект» бойових дій. Це обрана тактика російських злочинців, яка триває досі. З початку 2026 року вже зафіксовано 2 614 таких злочинів», – написав Кравченко в телеграмі.

За його словами, особливо прицільно сили РФ «полюють на медичних працівників, рятувальників, поліцейських, журналістів, комунальників і представників гуманітарних місій».

Крім того, зафіксовано 43 випадки застосування російськими операторами БпЛА тактики подвійного удару. «Після першої атаки вони чекали, поки до постраждалих прибудуть на допомогу інші люди та завдавали повторного удару. Ці атаки не залишаться забутими. Кожен такий удар ми документуємо. Наше завдання – встановити оператора, підрозділ і весь ланцюг командування. У низці кримінальних проваджень імена вже відомі», – наголосив генпрокурор.

Раніше сьогодні в Нацполіції України оприлюднили відео, як у Херсоні російський FPV-дрон атакував продавця овочів просто на ринку. За повідомленням, 52-річний житель Миколаївської області вижив, у нього – вибухова травма, осколкові поранення й контузія.

Президент Володимир Зеленський назвав такі атаки «сафарі» на цивільних і заявив, що російські військові щодня полюють на звичайних людей у Херсоні. Він закликав світ звернути увагу на ці злочини і посилювати тиск на Росію.

Моніторингова місія ООН з прав людини також документувала численні випадки цілеспрямованих атак таких дронів на цивільних жителів України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.