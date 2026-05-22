Прокуратура: зафіксовані 34 «подвійних» удари Росії FPV-дронами по рятувальниках і медиках

Правоохоронці зафіксували понад 11 тисяч російських атак дронами малого радіусу дії, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Безпілотні літальні апарати, зокрема FPV-дрони, Росія дедалі частіше використовує не як засіб ведення бою, а як інструмент цілеспрямованого терору проти цивільного населення», – заявляє відомство.

Йдеться про удари дронами по житлових кварталах, цивільних автівках, об’єктах критичної інфраструктури, лікарнях, місцях скупчення людей, а також по працівниках екстрених служб під час ліквідації наслідків атак.

Офіс генпрокурора розцінює такі дії як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права, яке кваліфікується як воєнні злочини.

Правоохоронці фіксують зростання кількості кримінальних проваджень щодо застосування дронів малого радіусу дії: у 2024 році таких ударів було 2 427, у 2025 році вже 6 771. За перші чотири місяці 2026 року зареєстровано 2 010 кримінальних проваджень.





«Це свідчить не про поодинокі епізоди бойових дій, а про системну, повторювану та організовану практику застосування безпілотників проти цивільних», – вважає ОГП.

Зокрема, прокуратура вказує на сталі патерни ураження: прицільне застосування FPV-дронів проти людей у відкритому просторі, на зупинках громадського транспорту, біля житлових будинків та об’єктів інфраструктури, повторні удари після прибуття екстрених служб на місця влучань, атаки на цивільний транспорт, який не має військового значення.

Окремою загрозою Офіс генпрокурора називає повторні, або «подвійні» удари, яких російська армія завдає після прибуття на місце атаки рятувальників, медиків і поліцейських.

«Це може свідчити про навмисне ураження тих, хто рятує життя та ліквідовує наслідки обстрілів. Наразі зареєстровано 34 кримінальні провадження за фактами атак на працівників екстрених служб під час виконання ними службових обов’язків у зоні бойових дій або під час ліквідації наслідків ударів БПЛА. З них 9 проваджень стосуються нападів на працівників ДСНС, 25 на медичних працівників», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок таких подвійних ударів дронами, за даними прокуратури, постраждали 52 медичні працівники, троє з них загинули. Також постраждали 20 працівників ДСНС.

Також правоохоронці розслідують 95 кримінальних проваджень за фактами атак дронами на працівників Національної поліції. Унаслідок цих атак поранені 167 поліцейських, четверо загинули. Атаки відбувалися під час евакуації населення, реагування на обстріли, несення служби та пересування територією населених пунктів.

Відомство зазначає, що удари БПЛА пошкодили 52 одиниці спеціалізованого транспорту, 44 автомобілі екстреної медичної допомоги та 8 пожежно-рятувальних автомобілів.

ОГП констатує чітку тендценцію до зростання інтенсивності таких атак:

«Якщо на початковому етапі повномасштабного вторгнення фіксувалися поодинокі епізоди, то у 2024-2026 роках застосування дронів стало масовим. Наразі в окремі періоди правоохоронці реєструють до 45–50 кримінальних проваджень на добу».





Також прокуратура вказує на зміну характеру атак: російська армія дедалі частіше використовує FPV-дрони та безпілотники із системами дистанційного скидання боєприпасів. Окрему загрозу становлять дрони на оптоволокні, які складніше виявити та нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.

ОГП фіксує «найбільш показову» ситуацію на Херсонщині – на звельненій частині області зареєстрували 5 303 кримінальних провадження за фактами атак дронів різних модифікацій на цивільну інфраструктуру. Загинули 287 мирних жителів області, серед них діти. Ще 2 549 людей були поранені, в тому числі 41 дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.