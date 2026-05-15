«Намагаються спалити оборону»: армія РФ тисне на ЗСУ поблизу Краматорська та Слов'янська

Армія РФ намагається розчистити собі шлях до сіл Рай-Олександрівка та Закітне на схід від Слов'янська та Краматорська за допомогою дронів. Про це 12 квітня повідомив у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець із позивним «Мучний». За його словами, акцент у наступі Росії робиться не тільки на штурми, а й на систематичне виснаження оборони українських підрозділів.

«Росіяни намагаються вибити наших бійців з рубежу за будь-яку ціну, при цьому активно застосовують FPV-дрони та «Молнію-2», атакуючи позиції, логістику та будь-який рух у Закітному. Вони намагаються буквально спалити оборону дронами, щоб змусити нас відступити, але поки що без потрібного для них результату », – написав він.

Слов’янський та Краматорський напрямки залишаються одними з найспокійніших на фронті – вранці 15 травня український Генштаб повідомив лише про дві та одну атаку на них відповідно.

Однак, як засвідчує мапа DeepState, тут армія РФ активно просувається, наближаючись до найбільших Донбасу, які лишаються під контролем Сил оборони.

