Армія РФ вирівнює фронт під Слов'янськом: загроза зростає?

Російська армія продовжує вирівнювати фронт і навіть прориватися ближче до Слов'янська зі сходу, повідомляють аналітики DeepState.



З 8 до 11 травня – саме під час дії «перемир'я» – проєкт зафіксував просування агресора поблизу сіл:

Голубівка;

Діброва;

Закітне;

Пазено;

Каленіки;

Різниківка.

Лінія фронту, таким чином, стала рівнішою, а також наблизилася до Слов'янська з боку Федорівки Другої – навпростець до міста армії РФ залишається близько 13 кілометрів.

Ця ділянка фронту не видається «гарячою», якщо дивитися на зведення українського Генштабу. Наприклад, вранці 13 травня відомство повідомило лише про дві атаки на Краматорському та Слов'янському напрямках. За добу до цього штурмів було дев'ять – що теж не можна порівняти з лідерами за кількістю бойових зіткнень Покровським та Костянтинівським напрямками.

На цьому тлі Росія заявила про чергове успішне випробування «найпотужнішого ракетного комплексу у світі» «Сармат» – за словами лідера РФ Володимира Путіна, він стане на бойове чергування вже наприкінці цього року. Останнє успішне випробування цієї ракети, за словами аналітиків, відбулося навесні 2022 року – після цього були провали.

