Генштаб ЗСУ: на фронті за добу відбулося понад 250 боїв, з них 39 – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 257 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 15 травня.

Сім російських штурмів зафіксували на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 14 разів російська армія атакувала на Південно-Слобожанському напрямку.

Російські загарбники продовжували атакувати на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

Зокрема, підрозділи РФ атакували 28 разів на Костянтинівському напрямку – поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Кучерева Яру та Новопавлівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Родинське, Котлине, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та у бік Білицького, Василівки, Новопавлівки», – йдеться в зведенні.





Три російських атаки зафіксували на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку армія РФ вдалася до 25 атак у районах Нового Запоріжжя, Злагоди, Гуляйполя, Святопетрівки, Добропілля, Оленокостянтинівки, Чарівного, Залізничного, Гіркого та Гуляйпільського.

Сили оборони відбили три спроби Росії просуватися на Оріхівському напрямку і ще три – на Придніпровському.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.