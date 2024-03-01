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Лубінець: в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових

Омбудсмен озвучив ці дані з посиланням на міністра охорони здоров'я
Омбудсмен озвучив ці дані з посиланням на міністра охорони здоров'я

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що нині в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.

«Нині ж, зі слів міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання», – повідомив він за результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців (ГО «Серце назовні»).

Невідомо, скільки тіл залишаються не ідентифікованими. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими регулярно повідомляє про репатріацію тіл українських військових. Їх перевозять до державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення загинула 31 тисяча українських військових.

Як експерти ідентифікують тіла загиблих українських військових (відео)
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Як експерти ідентифікують тіла загиблих українських військових (відео)

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