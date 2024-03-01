Лубінець: в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що нині в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.



«Нині ж, зі слів міністра охорони здоров’я понад 2800 тіл та фрагментів вдалося ідентифікувати. Триває процес пошуку їх рідних для повернення для поховання», – повідомив він за результатами зустрічі з членами сімей загиблих військовослужбовців (ГО «Серце назовні»).

Невідомо, скільки тіл залишаються не ідентифікованими. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими регулярно повідомляє про репатріацію тіл українських військових. Їх перевозять до державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Повідомлялося, що станом на жовтень 2023 року з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення загинула 31 тисяча українських військових.