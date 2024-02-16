Україна повернула тіла 58 загиблих військових – координаційний штаб

До України повернули тіла 58 українських військових у межах чергової репатріації, повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

«Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл і останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів і судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації тіла військових будуть передані рідним для гідного поховання, додали у штабі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в кінці січня повідомив про повернення тіл 77 загиблих військових.

За даними відомства, станом на жовтень 2023 року з початку повномасштабного російського вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Точне число загиблих військових з боку України не розкривається. Президент Володимир Зеленський у вересні 2022 року заявляв, що щодня у війні проти російської агресії Україна втрачає близько 50 воїнів.