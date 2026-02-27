Загроза гуманітарної катастрофи: Лубінець про підрив дамби на Донеччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 27 лютого прокоментував дані про підрив російськими військами дамби поблизу Костянтинівки.

«Росія вкотре свідомо створює загрозу гуманітарної катастрофи. Цього разу – росіяни опублікували кадри знищення дамби поблизу Костянтинівки на Донеччині», – заявив він.

Лубінець вказав на те, що підрив може призвести до підтоплення населених пунктів, руйнування критичної інфраструктури та систем життєзабезпечення, знищення доріг і мостів. Також, додав він, підтоплення може спричинити втрату місцевими жителями власних домівок, отруєння ґрунтів і води та загибелі цілих екосистем.

«Росіяни граються життями людей, ніби їм можна все. Ніби ніколи не буде покарання. Невже цього мало світовій спільноті, щоб подивитися правді в очі? Невже агресору можна все?» – спитав омбудсман.

Посадовець нагадав також про наслідки підриву Каховської ГЕС в 2023 році. Він зазначив, що, за міжнародним гуманітарним правом, дамби користуються особливим захистом, а їх знищення заборонене. Відтак він розцінив дії Росії як воєнний злочин і грубе порушення Женевських конвенцій.

Лубінець додав, що направив відповідні листи до ООН з вимогою «зафіксувати цей факт і надати чітку міжнародну правову оцінку діям держави-агресора»:

«Світ не має права мовчати. Безкарність за подібні злочини означає нові трагедії».

Проєкт DeepState повідомив 25 лютого, що армія РФ підірвала дамбу в селі Осикове на північ від Костянтинівки. За даними аналітиків, вночі агресор скинув тритонну керовану авіаційну бомбу на гідротехнічну споруду, в результаті чого вода дійшла до дороги Дружківка – Костянтинівка.

Бійці з місця події повідомили DeepState, що ділянка місцевості поблизу дороги перетворилася на «суцільне болото», і під'їхати туди зараз неможливо.



