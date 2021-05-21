Троє українських військових постраждали внаслідок обстрілу біля Луганського – ООС

Троє українських військових постраждали внаслідок обстрілу біля Луганського, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Два військовослужбовці ЗС України отримали поранення та один бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників – задовільний», – заявили в ООС.

В українській армії заявили, що відкрили вогонь у відповідь.

Контрольоване Росією угруповання «ДНР» не коментувало звинувачення.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.