Лукашенка запросили в Брюссель

Президента Білорусі Олександра Лукашенка запросили на обід під головуванням президента Європейської ради Дональда Туска з нагоди відзначення 10-ої річниці «Східного партнерства» в Брюсселі 13 травня.

Декілька джерел в ЄС підтвердили цю інформацію кореспондентові Радіо Свобода: Лукашенка запросили разом з іншими п’ятьма східними партнерами – Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою й Україною.

Водночас в ЄС не очікують, що Лукашенко приїде особисто, а натомість, ймовірно, Мінськ буде представлений міністром закордонних справ Володимиром Макеєм, який був на саміті «Східного партнерства» в 2017 році.

Читайте також: Росія «викручує руки» Білорусі – Лукашенко

Проти Білорусі, президентом якої впродовж 25 років є Олександр Лукашенко, в 2010 році були запроваджені санкції ЄС, через репресії після президентських виборів у грудні 2010 року.

Але у лютому 2016 року у відповідь на звільнення всіх політичних в’язнів у серпні 2015 року, Євросоюз зняв більшість санкцій з країни. Зокрема, були скасовані замороження рахунків і візові обмеження проти 170 білорусів, серед яких був і Лукашенко, а також санкції проти 14 компаній.

ЄС започаткував «Східне партнерство» у 2009 році, щоб просувати економічну інтеграцію і європейські цінності у шести східноєвропейських і південнокавказьких країнах без чіткого означення перспективи їхнього членства в спільноті.