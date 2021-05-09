Лукашенко підписав декрет про перехід влади до Ради безпеки на випадок своєї загибелі

Олександр Лукашенко 9 травня підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу», в якому описаний механізм управління Білоруссю на випадок його загибелі. Про це повідомила його пресслужба. Документ вже набув чинності.

«Документом передбачається, що в разі загибелі голови держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють, відповідно до рішень Ради безпеки, на засіданнях якої головує прем’єр-міністр. При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або воєнний стан», – повідомила пресслужба Лукашенка.

Також у декреті сказано, що рішення про проведення нових виборів буде ухвалювати Рада безпеки.

За конституцією Білорусі, в разі смерті або недієздатності президента його обов’язки виконує прем’єр, про Раду безпеки в цьому контексті не згадується.

Лукашенко заявив, що підпише документ, що передає владу Радбезу в разі його загибелі, у квітні, після того, як білоруські спецслужби заявили про запобігання змові, учасники якої нібито хотіли влаштувати військовий переворот. Цей декрет він назвав одним із найважливіших своїх рішень. До складу Ради безпеки входять вісім осіб, не рахуючи самого Лукашенка. Четверо з них представляють силові органи.

Країни Заходу не визнають легітимними президентські вибори, що пройшли в Білорусі в минулому році, згідно з офіційними підсумками яких Лукашенко був обраний на шостий термін. Після виборів влада придушувала масові акції протесту в Білорусі.