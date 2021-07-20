Лукашенко розповів, що мав зробити посол Білорусі у відповідь на зняття прапора в Ризі

Олександр Лукашенко розкритикував посла Білорусі в Латвії за те, що той не відреагував «по-чоловічому» на заміну державного білоруського прапора на національний біло-червоно-білий під час чемпіонату світу з хокею.

«Якщо в Ризі хтось, мерзотник якийсь, доторкнувся до білоруського прапора і почав його там рвати, знімати, ну так посол повинен вийти і публічно з загрозою, може, для свого власного життя, набити тому мерзотнику морду, по-чоловічому кажучи. А у нас тиша. І в МЗС тиша, щоб ви знали (для журналістів кажу), поки президент не тупнув ногою», – сказав Лукашенко на нараді щодо пріоритетів зовнішньої політики Білорусі.

Наприкінці травня в столиці Латвії Ризі на одній із площ серед прапорів країн-учасниць чемпіонату світу з хокею підняли біло-червоно-білий прапор замість офіційного червоно-зеленого прапора Білорусі.

«Серед прапорів чемпіонату світу з хокею ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політемігранти! Прапор, який символізує режим, що підтримує державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли», – сказав тоді мер латвійської столиці Мартіньш Стакіс.

У відповідь на це посла Латвії в Білорусі Ейнарса Семаніса викликали до МЗС і запропонували впродовж доби залишити країну. Залишитися дозволили одному адміністративно-технічного співробітнику «для догляду за будинком». У МЗС Латвії заявили, що вдаються до аналогічних заходів щодо білоруських дипломатів «до нормалізації відносин».

Слідчий комітет і Генпрокуратура Білорусі порушили справи проти міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевікса і мера Риги Мартіньша Стакіса. Їх звинуватили в розпалюванні національної ворожнечі.