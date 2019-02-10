Луценко: уже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру

Генеральній прокуратурі України відоме ім’я правоохоронця, який вигукував «лягай, бандеро» під час затримання активістів 9 лютого в Києві, заявив очільник ГПУ Юрій Луценко.

«Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру. Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділку Нацполіції», – цитує генерального прокурора його речниця Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

9 лютого під час затримання активістів на Контрактовій площі в Києві один із поліцейських вигукнув російською мовою «лягай, бандеро». Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

10 лютого начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за слова підлеглого.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що поліцейські затримали учасників акції безпідставно.

Пізніше сутички між активістами і правоохоронцями сталися в київському управлінні поліції.