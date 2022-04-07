У Львові почали облаштовувати контейнерне містечко для переселенців – Садовий

У Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування переселенців, повідомив мер Андрій Садовий.

«Це – 70 житлових контейнерів, у яких зможуть жити понад 350 людей. В одному будиночку можуть жити 2-4 людини. Всередині є все необхідне – меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка», – зазначив він.

Андрій Садовий також подякував за допомогу створенні контейнерного містечка для тимчасово перебування переселенців польському уряду і міністру регіонального розвитку громад і територій Олексію Чернишову.

Загалом, за словами мера Львова, на території львівської громади планують розмістити кілька таких містечок.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ) через широкомасштабну війну Росії проти України внутрішньо переміщеними особами вже стали понад 7,1 мільйона людей.