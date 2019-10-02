У Львів прибув борт із 8 пораненими солдатами

У Львів із Харкова прибув борт із 8 українськими солдатами, пораненими у зоні проведення української воєнної Операції об’єднаних сил. Стан їх важкий і середній. У бійців вогневі поранення, черепно-мозкові травми та численні переломи.

Один поранений перебуває на апараті штучного дихання.

Військовослужбовці отримали медичну допомогу в Харківському військовому госпіталі, а у львівському військовому шпиталі вони проходитимуть лікування і реабілітацію.

Сьогодні лікарі оцінять стан поранених і визначать лікування, при потребі будуть заплановані операції, повідомив Радіо Свобода представник Інформаційного агенства Міноборони України Олександр Поронюк.

У львівському госпіталі достатньо медикаментів і засобів гігієни для поранених бійців, немає потреби у продуктах. Найбільше бійцям потрібна моральна підтримка і цікаві книжки, наголошують у шпиталі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.