Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики стріляли 8 разів, втрат у ЗСУ немає

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі з початку поточної доби 8 разів порушили режим припинення вогню, ніхто з українських військових не постраждав.
«Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Крім того, порушуючи Мінські угоди, противник відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї в районах ділянок розведення сил і засобів неподалік Золотого та Богданівки», – йдеться в повідомленні.
На ресурсах угруповання «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі села Ужівка, в угрупованні «ЛНР» інформацію про обстріли з початку доби не вказують.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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