У Львові підприємці вийшли на протест, вимагають залишити спрощену систему оподаткування

Десятки фізичних осіб-підприємців, представників малого бізнесу Львівщини, зібралися 22 вересня біля Львівської обласної ради та адміністрації. Вони вимагають, щоб обласні депутати звернулися до Верховної Ради з вимогою якнайшвидше розглянути законопроєкти, які передбачають спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Зокрема, законопроєкт 3853-1 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування механізму «кешбек».

«Я проти законів, які ускладнюють спрощену систему оподаткування. Ми сплачуємо єдиний податок. Нині карантин, і ми переживаємо кризу. Великий ресурс перейшов в інтернет, а там взагалі не сплачують податків. Ми проти встановлення касових апаратів, це знищить малий бізнес», – каже Радіо Свобода підприємець Володимир.

«Скасувати касові апарати – це наша перша вимога. За касовий апарат заплати, за обслуговування заплати, найми бухгалтера.Ми не дамо ради.Зараз упала купівельна спроможність. Закрити малий бізнес – то люди змушені їхати за кордон», – вважає підприємець Микола Іванюха.

З 1 січня 2021 року фізичні особи-платники єдиного податку, які не платять ПДВ, вестимуть облік діяльності у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат. Також фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування і фізичні особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності за встановленою формою в паперовому чи електронному вигляді.

У Верховній Раді зареєстровані законопроекти №3853 і 3853-1.

Учасники акції протесту вимагають ухвалення саме законопроекту №3853-1 і звернулись до очільника області Максима Козицького щодо недопущення утисків прав підприємців під час карантину, а також зачитали свої вимоги депутатам обласної ради.

Сьогодні під час сесії обранці можуть ухвалити рішення щодо звернення до депутатів Верховної Ради з проханням якнайшвидше ухвалити законопроєкт, який передбачає спрощену систему.