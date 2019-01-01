Ветерани УПА, дисиденти прийшли на віче до дня народження Бандери у Львові

Понад 300 львів'ян 1 січня зібралися на громадське віче з нагоди 110-ої річниці від дня народження провідника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Захід відбувся біля пам'ятника лідера ОУН. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в ньому взяли участь ветерани УПА, українські дисиденти, представники місцевої влади, представники молодіжних організацій.

«В Україні сьогодні воїни можуть сказати «Слава Україні!» і у відповідь – «Героям слава!», а це великий подвиг для нашої української історії та майбутнього покоління. Це свідчить, що ми на правильному шляху», – наголосив під час віче воїн Української повстанської армії Олесь Гуменюк.

Традиційно щороку 1 січня, у день народження лідера ОУН Степана Бандери, десятки львів'ян приходять покласти квіти до підніжжя його постаменту.

«Сьогодні 110-та річниця від дня народження Степана Бандери і це вагома подія для всієї держави. Це була велика особистість в українській історії. Дуже цікава історія його боротьби за українську державу. Степан Бандера боровся за Україну і чекав, що вона буде. А ми чекаємо, що його останки будуть перепоховані в Україні», – каже історик Юрій Романишин.

2019 рік, згідно з рішенням Львівської обласної ради, оголошено Роком Степана Бандери, і упродовж цього часу відбуватимуться різноманітні заходи.

Читайте також: У Києві 110 років від дня народження Бандери відзначають смолоскипною ходою – трансляція

«Степан Бандера був патріотом, революціонером. Я сиділа у радянських таборах за бандерівський рух. Щаслива, що я дожила до того, що в нашій державі на державному рівні визнано воїнів УПА, що українська армія є українською», – наголосила Радіо Свобода український дисидент, громадська діячка Ольга Горинь.

Під час громадського віча відзначили людей, які популяризують ім'я провідника ОУН Степана Бандери на Львівщині, а також хвилиною мовчання вшанували пам'ять 296 українських військових зі Львівської області, які загинули на Донбасі.

1 січня 2019 року відзначається 110 років від дня народження Степана Бандери – українського політичного діяча, одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, а після розколу Організації українських націоналістів – голови Проводу ОУН (б).

18 грудня Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2019 році, серед яких і день народження лідера ОУН Степана Бандери.