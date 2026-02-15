Чоловік на Львіщині вбив власних дітей і вчинив самогубство – поліція

У Золочівському районі Львівської області сталося подвійне вбивство і самогубство, повідомила пресслужба поліції ввечері 15 лютого.

«Сьогодні, 15 лютого, близько 21:25 до поліції надійшло повідомлення про постріли, які пролунали в одному з будинків у селі Станіславчик Золочівського району. На місці події правоохоронці виявили тіла трьох осіб — 42-річного місцевого жителя та його двох дітей віком 13 і 15 років, без ознак життя. Попередньо встановлено, що чоловік здійснив постріли з мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям. На місці працює слідчо-оперативна група, криміналісти та інші служби», – вказано в повідомленні правоохоронців.

За фактом триває кримінальне провадження за п.1, п.2 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство»

Голова Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив дані місцевої Служби в справах дітей – родину характеризують як благополучну, на обліку в соціальних службах вона не перебувала.