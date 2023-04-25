На Львівщині виявили склад із гуманітаркою, походження встановлюють – БЕБ

Близько тисячі піддонів із харчовими продуктами, дитячими товарами, постільною білизною, ковдрами, засобами гігієни, побутовою хімією, одягом виявили детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області минулого тижня. Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків керівника Територіального управління Бюро економічної безпеки Валерій Тацієнко, передає кореспондент Радіо Свобода.

Четвертий день тривають обшуки приміщення і слідчі дії.

«Ми встановили факт зберігання великої партії товарів із ознаками гуманітарного вантажу. Його виявили у складському приміщенні площею понад 1500 квадратних метрів. Це десятки видів товарів. Є, як нові речі, так і вживані. З’ясовуємо, як ці товари потрапили в Україну, чому не були розподілені та перевіряємо інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги», – розповів він.

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За його словами, у складському приміщенні товари розміщені на сотнях піддонів, висотою до 2 метрів. За інформацією БЕБ, товар ввозили протягом кількох місяців.

«Якщо слідство встановить, що ці товари є саме гуманітарними вантажами, то в умовах воєнного стану це вже мова не про економіку, а відверте мародерство. Принципова позиція Львівської ОВА – винні повинні бути покарані, а все те, що незаконно ввезено на територію України як гуманітарний вантаж, негайно має бути передано для потреб ЗСУ та цивільного населення в тих областях, які найбільш постраждали від жахіть війни», – сказав перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик.

Під час слідчих дій шукають причетних людей до ввезення вантажу і встановлюють, чи це саме гуманітарна допомога, чи товари завезли під прикриттям гуманітарної допомоги.

Правоохоронні органи час від часу повідомляють про кримінальні справи за фактами зловживань із гуманітарною допомогою.